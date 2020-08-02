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Пандемия COVID-19
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Кравцов заявил, что серьезных опасений по поводу открытия школ в традиционном режиме нет

Как сообщил глава Минпросвещения РФ, в каждой школе в первые недели сентября будут присутствовать медработники

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не испытывает опасений по поводу открытия школ, заявил в воскресенье глава Минпросвещения Сергей Кравцов "Российской газете".

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"Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет", - сказал он.

Министр отметил, что по договоренности с Минздравом РФ в каждой школе в первые недели сентября будут присутствовать медицинские работники. "Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей", - добавил Кравцов.

Ранее министр просвещения сообщал, что формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном муниципалитете.

В новость были внесены изменения (19:13 мск) - уточнение в последнем абзаце: министр просвещения. 

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19
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