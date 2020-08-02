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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор сообщил, что рекомендации по мерам против пандемии в школах могут смягчить

В ведомстве пояснили, что для борьбы с пандемией будут принимать меры по предотвращению больших скоплений детей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает, что рекомендации по мерам против распространения коронавируса в школах могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае, если улучшится эпидемиологическая обстановка.

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"Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки", - цитирует ведомство в воскресенье "Российская газета".

В Роспотребнадзоре пояснили, что для борьбы с пандемией будут приниматься меры по предотвращению больших скоплений детей. "Необходимо постараться, чтобы дети из разных классов не находились друг с другом в одном помещении, в бассейне в том числе. Посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными классами. <…> Для того чтобы избежать скопления детей на входе при проведении входного фильтра и термометрии, необходимо использовать все имеющиеся входы в образовательное учреждение", - приводит позицию ведомства издание.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном муниципалитете.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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