В ОНК сообщили, что Сергей Фургал просит пока не отправлять ему посылок с едой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал просит своих сторонников больше не отправлять ему посылок с едой, так как ее достаточно. Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая посетила Фургала в СИЗО "Лефортово".

"По-прежнему Фургал не получил ни одного письма и телеграммы, даже правительственной (письмо несколько дней назад отправил член Совета Федерации). Посылки приходят, пришло еще около 20. Он очень всех благодарит и просит больше не присылать продукты, их достаточно", - сказала она.

По словам правозащитницы, Фургалу сложнее всего дается изоляция и отсутствие информации. "Очень волнуюсь за экономику. Хорошо, хоть в этом году мы с северным завозом заранее все решили, выполнили на 95%" - заявил он в беседе с Литвинович.