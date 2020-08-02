Уровень повышенной метеотревоги отменили на всей территории континентальной Франции

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Метеорологическая служба Франции Meteo France отменила введенный в пятницу из-за сильной жары в некоторых районах страны предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги. Об этом свидетельствует распространенная в воскресенье сводка этого агентства.

Согласно прогнозам метеорологов, максимальная температура в понедельник составит 32 градуса по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится максимум до 11 градусов.

Аномальная жара фиксируется во Франции с начала недели. В пятницу оранжевый уровень тревоги был объявлен в 32 департаментах страны, при этом в некоторых городах были побиты местные температурные рекорды как для июля, так и за всю историю наблюдений. В ряде регионов из-за жары начались лесные пожары.