В Абхазии опасаются всплеска заражения коронавирусом из-за открытия границы с Россией

СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Медики и члены оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции на состоявшемся в воскресенье в Минздраве республики экстренном совещании высказали обеспокоенность беспрепятственным движением на границе с РФ, заявили о возможном всплеске заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Абхазии.

"У нас среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще", - сказал на заседании замминистра здравоохранения Алхас Конджария, которого цитируют в распространенном в воскресенье сообщении. При этом он сообщил, что только за первые сутки границу с РФ пересекли порядка 7,5 тыс. человек.

Конджария отметил, что ранее координационный штаб по защите от коронавируса обсуждал поэтапное открытие границы, предусматривая при этом для пересечения справки или "COVID-паспорта", но сегодня граница просто полностью открыта, и любой желающий может заехать в Абхазию.

Со своей стороны член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия заявил, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры. Главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия в свою очередь сообщила, что, по ее наблюдениям за последними пациентами, вирус стал агрессивнее по течению заболевания. "Состояние инфицированных ухудшается молниеносно. Поэтому пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле, даже будучи доктором, пациенту тяжело отследить самостоятельно свое состояние, не говоря уже о простых гражданах, поэтому нам нужно разработать систему курации [схемы ведения больного] легких пациентов, которые проходят лечение на дому", - цитируют Арчелию.

Участники заседания обсудили план дальнейших действий в связи с возможным ростом числа инфицированных вирусом нового типа, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала.

1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Аналогичное решение принял президент Абхазии Аслан Бжания, отменив все действовавшие с апреля на фоне пандемии ограничения на въезд в республику и туристическую деятельность.

С начала пандемии в Абхазии выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 60 случаев только за период с 22 июля по 1 августа. Из 98 инфицированных 37 выздоровели, трое умерли. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, остальные проходят лечение в условиях домашней самоизоляции.