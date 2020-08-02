Уйба: международный терминал аэропорта Сыктывкара преобразится к 100-летию Коми

СЫКТЫВКАР, 2 августа. /ТАСС/. Международный терминал аэропорта Сыктывкара будет расширен и отремонтирован к концу этого года в рамках подготовки к 100-летию Республики Коми, которое будет отмечаться в 2021 году. Терминал встретит гостей совершенно в новом качестве и обличье, рассказал в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы собрали общий капитал, чтобы сделать достойным, симпатичным наш международный терминал [аэропорта Сыктывкара]. Он расширится в размерах, там будут изменены системы кондиционирования, воздухоподготовки, дополнительно поставим еще кабинки для прохода. Работы уже начались", - сказал Уйба в большом спецвыпуске ответов на вопросы жителей региона, он размещен на странице Коми "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, общий объем средств на ремонт составит 45 млн рублей, из которых 40 млн выделил социальный партнер правительства республики, компания "Монди Сыктывкарский ЛПК", еще 5 млн рублей привлечены из федерального бюджета. "Зал готов будет в конце этого года встретить гостей совершенно в другом качестве и обличье", - подытожил врио главы республики.

Основное здание аэровокзала Сыктывкара построено в 1970-е годы, имеет два терминала - для внутренних авиалиний и для международных полетов, они выполняются с 1996 года. Несмотря на проведенный в 2013 году косметический ремонт, международный терминал по-прежнему вызывает нарекания жителей и гостей города из-за тесноты и неудобств.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.