В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 498 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,8 млн человек, свыше 685 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли, по данным на утро 2 августа, 14 128. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.