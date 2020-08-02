{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 4 498

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 498 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,8 млн человек, свыше 685 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли, по данным на утро 2 августа, 14 128. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Коми открыли более 700 дежурных групп в 200 детских садах
С 3 августа будут работать дежурные группы во всех детсадах Сыктывкара за исключением семи садов, где идут большие капитальные ремонты
Читать полностью