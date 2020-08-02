В Коми добавят средств к программе "Земский доктор" и вернут выездные бригады медиков

СЫКТЫВКАР, 2 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены увеличить финансирование программы "Земский доктор" на региональном уровне, чтобы создать дополнительные стимулы для привлечения медицинских работников на работу в села. Об этом рассказал в воскресенье врио главы Коми Владимир Уйба.

"Сегодня по программе "Земский доктор" выделяется 2 млн рублей врачу, а фельдшеру - 1 млн рублей. Но этого недостаточно, мы ездим по районам, главы говорят, что как минимум 3-3,5 млн рублей стоит сегодня дом построить. Я считаю, что нам нужно давать дополнительную выплату: 1-1,5 млн врачу и 2-2,5 млн фельдшеру для приобретения дома, чтобы к их приезду в села жилье было готово", - сказал Уйба в спец-выпуске ответов на вопросы жителей региона, он размещен на странице Коми во "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, о нехватке медицинских работников ему говорят практически в каждом населенном пункте, куда бы он ни приезжал, поэтому проблему нужно решать комплексно. Вопрос о доплате по программе "Земский доктор" можно решить на региональном уровне после выборов нового созыва Госсовета Коми, которые пройдут в сентябре.

"Вторая новация - надо начинать профориентацию, подготовку ребенка с 5-6 класса. Если он интересуется естественными науками, нужно смотреть и отбирать. Очень важно поддерживать династии, и средних медработников, и врачебные. Вдруг из ниоткуда человек не примет решения поступать в медицинский вуз или колледж. С 2020 года начнем это делать", - сказал руководитель региона.

Кроме того, сообщил он, в регионе создадут бригаду выездных специалистов на базе регионального Центра медицины катастроф. "Пригласим 12-15 специалистов, обеспечим их жильем в Сыктывкаре, дополнительной зарплатой, чтобы у человека был стимул, чтобы он полгода в отрыве от своей семьи ездил в составе бригады по всей республике и консультировал пациентов. Нужны узкие специалисты - неврологи, эндокринологи, окулисты, лоры, хирурги и другие, и детские, и взрослые. Именно специалисты со знаниями, сертификатом и уровнем, не выпускники. В свое время это было в стране, просто утрачено, в этом году мы это вернем", - сказал врио главы Коми.