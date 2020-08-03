Актер Сергей Чонишвили рассказал, как планирует отмечать день рождения

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Валерия Высокосова/. Актера Сергея Чонишвили знает каждый, кто хоть раз включал телевизор: он "подарил" свой голос Вину Дизелю во франшизе "Форсаж", озвучил персонажей Бивиса и Баттхеда в известном мультфильме и более 20 лет приветствует зрителей телеканала СТС. Накануне 55-летия он рассказал корреспонденту ТАСС о том, почему ему не приходится долго настраиваться на работу и в чем кроется удовольствие от участия во множестве проектов.

Сергея Чонишвили можно по праву считать одним из мастеров дубляжа в России, но одной сферой деятельности он себя не ограничивает: актер регулярно появляется на театральных подмостках, играет в кино, пишет книги. Месяцы пандемии стали для него, как и для большинства людей во всем мире, периодом затишья, а теперь он, по собственному признанию, "весело и непринужденно" занимается тем, что "разгребает завал", в том числе и накануне дня рождения.

"Пару раз я устраивал большие праздники - в 30 лет, в 33, но обычно я в этот день работаю. У меня есть категория людей, с которыми мы никак не встретимся, но поздравляем друг друга с Новым годом и с днем рождения. Когда они вспоминают, приятно, конечно. Но на уровне фанатичного ожидание [этого дня] не присутствует. Сейчас вообще сложно: третьего [числа] у меня задача пораньше лечь спать, потому что четвертого рано работа, скорее всего", - поделился Чонишвили.

Секреты мастерства

Голос Чонишвили звучит во множестве фильмов, как художественных, так и документальных, мультфильмах, рекламных роликах, компьютерных играх. Именно в его исполнении российские зрители слышат Вина Дизеля в блокбастерах "Форсаж", Хавьера Бардема - в мелодраме "Ешь, молись, люби", Дэнни Трехо - в боевиках "Мачете" и "Мачете убивает". Актер также начитал свыше 200 аудиокниг. Он рассказал, что один час чистой записи, которую на выходе услышат читатели, может занимать до трех часов работы, в зависимости от сложности материала, а за микрофоном он порой проводит и по девять часов кряду.

По словам артиста, он действительно "сидит на нескольких стульях" - театр, кино, озвучка, но интересная работа для него - безусловное удовольствие. "Мне одинаково приятно и сыграть хороший спектакль, и прочитать аудиоверсию хорошей книги, и сделать милую документальную картину или мультфильм, и сыграть в эпизоде мини-сериала или полном метре", - поделился он.

Чонишвили отметил, что настраиваться на работу ему не требуется: артист сравнил это с игрой на фортепьяно: если владеешь инструментом, то свободы для творчества становится больше, поскольку не приходится задумываться о том, на какие клавиши нажимать. "Слава богу, с точки зрения аудиопродукции я имею право выбирать из того, что мне предлагается. Есть вещи, за которые можно погладить себя по голове, - за книгу "Генерал и его армия" Георгия Владимова, за "Свет в августе" Уильяма Фолкнера, за "Рыбари и виноградари" Михаила Харита. Замечательное произведение, написанное прекрасным русским языком", - рассказал актер.

Жить долго и продуктивно

Чонишвили не любит говорить о том, что уже сделано, и раскрывать того, что сделать еще предстоит: "Как правило, когда это произносишь вслух, оно не сбывается. Я могу написать большой список того, чего я еще не сделал, но жить я собираюсь, на ужас населения земли, долго и продуктивно. Хочется, чтобы у меня, наконец, совпало желаемое и действительное: когда работаешь не просто с удовольствием, а еще и в хорошей команде. Так, допустим, было в "Мужьях и женах" и в "Идеальном муже" Константина Юрьевича Богомолова".

Особенным счастьем он назвал работу над проектом, который создается совместно с Филармоническим камерным оркестром Новосибирской государственной филармонии под управлением Алима Шахмаметьева. Пять лет подряд они представляли литературно-музыкальные вечера - "сказки", объединившие лучшие мировые достижения в этих сферах. Началось все со "Сказок Пушкина" в 2015 году: в первом отделении зрители услышали "Сказку о царе Салтане", а во втором - малоизвестные стихи поэта. На следующий год звучали стихи грузинских классиков и современных грузинских поэтов в программе "Грузинские сказки". Были также японские, французские и советские "сказки". Пандемия помешала представить программу о любви - ее пришлось перенести на будущий год.

Чонишвили, по его собственному признанию, чаще не узнают на улице, но тому есть простое объяснение: артист предпочитает пользоваться собственным автомобилем. "В силу обстоятельств я какой-то период не мог пользоваться метро и научился без опозданий ездить поверху. Потом решил вернуться к комбинации метро и своей машины, но понял, что подземка мне противопоказана. Я проезжаю несколько остановок и теряю такой заряд энергии, как будто разгрузил вагоны. Желание остается только одно - прилечь. Слава богу, что узнают иногда работники ГИБДД или ЖЭКа, это мне нравится, уделяют внимание. Но иногда бывает наоборот, тянут время, потому что - "нечего". Все теперь одна шайка-лейка - и драматические артисты, и блогеры, и стендап-комики", - поделился собеседник агентства.

О Сергее Чонишвили

Заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили родился 3 августа 1965 года в творческой семье. Его отец Ножери Чонишвили был Народным артистом РСФСР, театральным актером и педагогом, мать - народная артистка России Валерия Прокоп, которая по сей день играет в Омском академическом театре драмы.

Чонишвили окончил театральное училище имени Щукина, после окончания которого более 20 лет работал в театре "Ленком". Он играл в спектаклях Марка Захарова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Оптимистическая трагедия", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Юнона и Авось" и других. Сейчас он появляется на сцене МХТ имени Чехова, Театра Наций, Театра на Таганке, Театра Олега Табакова, а также в проектах творческой команды Содружества Актеров, Музыкантов и… (коротко - САМи).

Первым заметной картиной в его фильмография стал "Курьер" Карена Шахназарова, а первой большой ролью - князь Владимир Шадурский в сериале "Петербургские тайны". Всего в актерской биографии Чонишвили более 30 постановок, свыше 100 ролей в кино и на телевидении. Он неоднократно становился лауреатом театральных премий. С 1998 года он является официальным голосом телеканала СТС.