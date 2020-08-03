Движение транспорта по части Тверской улицы в Москве закрыли на два дня

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничили на два дня по части Тверской улицы в Москве в связи с заменой асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность перекрытого участка дороги составит 1,3 км, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Стартовали работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка. На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра полностью перекрыто для автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водителям следует заранее планировать маршруты в центральную часть города с учетом временных ограничений в движении транспорта.

В пресс-службе также пояснили, что во время проведения ремонта на Тверской улице будет применяться технология бесшовной укладки асфальта "единым ковром". Замена дорожного покрытия будет проводиться одновременно на всей ширине проезжей части. Такая технология позволяет сократить время проведения ремонтных работ.

По данным комплекса, замена асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы завершится до 24:00 мск 4 августа.

Как рассказал журналистам руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин, ремонта асфальта дорожного полотна на участке Тверской улице не было пять сезонов. "Если вы помните, в 2016 году мы асфальт укладывали точно так же - по бесшовной технологии. Если учесть, что по этой улице еще каждый год ходят танки на репетиции, то это [сказывается] на качестве асфальта", - добавил Орешкин.