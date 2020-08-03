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Пандемия COVID-19

Премьер Косова заразился коронавирусом

В ближайшие две недели Авдулах Хоти будет выполнять свои обязанности из дома

ТАСС, 3 августа. Премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти в воскресенье сообщил, что заразился коронавирусом.

"Сегодня сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. У меня нет симптомов, кроме небольшого кашля", - написал Хоти на своей странице в Facebook, добавив, что в ближайшие две недели будет изолироваться и выполнять свои обязанности из дома.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова высказываются свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

Теги
Пандемия COVID-19
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