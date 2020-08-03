В Колумбии зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

БОГОТА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о 11 470 новых случаях заражения коронавирусом, что является самым высоким для этой южноамериканской республики суточным показателем. Общее число инфицированных возросло, таким образом, до 317 651.

"2 августа мы подтвердили выздоровление 6 531 пациента, 11 470 новых случаев заражения и 320 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 167 239, пациентов с COVID-19 - 317 651, умерших - 10 650", - отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

В Боготе за время пандемии зафиксированы 109 153 случая инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.