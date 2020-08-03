В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за угрозы природных пожаров

ТАСС, 3 августа. Спасатели Магаданской области в понедельник объявили на 3-4 августа экстренное предупреждение в четырех городских округах в связи с высокой пожароопасностью. Как сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы, особо опасная пожарная обстановка складывается в Ольском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском районах - существует риск ЧС до межмуниципального уровня.

"Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 3-4 августа", - сообщили в пресс-службе.

Министерству дорожного хозяйства региона рекомендовано усилить контроль за состоянием дорог, главам четырех городских округов - организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска ЧС, обеспечить разъяснительную работу в СМИ и оповещение населения, усилить контроль за проведением сельскохозяйственных палов.

В этом году на Колыме аномально высока грозовая активность. Большая часть гроз проходит без осадков, вызывая пожары в лесной зоне. В июле зафиксировали около 30 пожаров в лесном массиве или из-за возгорания сухой травы и мусора.