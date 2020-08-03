Российские военные раздадут в Сирии более 60 тонн продуктов

РАСТИН /Сирия/, 3 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздадут в порядка 30 населенных пунктах в различных провинциях страны более 60 тонн продуктов по случаю праздника Ид аль-Адха (в России более известно название тюркских народов Курбан-байрам - прим. ТАСС). Об этом сообщил журналистам начальник территориального отдела ЦПВС Алексей Пацунько.

"В этот раз раздача продуктовых наборов охватывает большое количество провинций, общее количество городов - более 30, и по тоннажу это более 60 тонн [продуктов], которые будут розданы сирийскому народу", - сказал Пацунько.

Ид аль-Адха или Курбан-байрам празднуется мусульманами несколько дней и в течение них российские военные будут раздавать продукты. Первые пункты выдачи уже развернуты в населенных пунктах Сирии.

В этот раз, как отметил Пацунько, также увеличено и количество продуктов. "[При подготовке таких мероприятий] берется в расчет местный менталитет, религия, культура. И командование группировки [российских войск в Сирии] и командование ЦПВС делает все, чтобы приурочить к праздникам какие-то акции. Более того, командование, видя необходимость и запросы, обращения сирийского народа через органы управления, самостоятельно приняло решение об увеличении гуманитарных пакетов", - отметил представитель ЦПВС.

В продуктовых наборах все самое необходимое - крупы, чай, а также мука, количество которой на выдачу каждому человеку в этот раз увеличено вдвое. "Увеличено количество муки - в два раза. Было 2 кг, стало 4. Приходится выдавать два пакета - один не выдерживает нагрузки. Во втором - крупы и чай", - сказал Пацунько.

Нуждающихся немало

Одна из точек выдачи продуктов - поселок Растин в провинции Латакия. Российская колонна останавливается на перекрестке двух крупных улиц и новости о том, что в населенный пункт приехали российские военные быстро собирают большое число людей. Местные власти отмечают, что помощь местным жителям сейчас очень необходима.

"Война коснулась тут абсолютно всех - у нас были убитые, раненые, по улицам били минами и снарядами, по 10-15 попаданий в день. Бедных семей у нас пока, к сожалению, немало. Ситуация сейчас сложная, сельское хозяйство у нас пока не полностью восстановилось", - рассказал представитель администрации поселка Али Абдурахим.

В этом поселке во время войны боевиков не было, однако они подходили очень близко к населенному пункту, из-за чего местным фермерам пришлось прекратить работы в поле. Из-за войны многие местные жители также лишились родных и близких, и сейчас очень нуждаются в помощи.

"Пусть Всевышний видит Россию, спасибо вам за все. Сейчас нам нелегко, у меня никого не осталось - мужа, семьи. Я живу у своей сестры, работы у меня нет и возраст уже, трудно. Сейчас я вернусь домой и начну готовить. В наборе много муки, я хочу испечь лепешки со специями, называются "затр", вечером накормлю родных", - рассказала местная жительница Сельма Дею.

Помощь в Алеппо, Идлибе и Аль-Хасаке

Второй пункт выдачи уже работает в провинции Алеппо в поселке Кафр-Найя, который во время войны заняли боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Здесь российские военные раздали нуждающимся более 250 продуктовых наборов. "Сегодня мы находимся в провинции Алеппо, населенный пункт Кафр-Найя. Здесь проводится акция по оказанию помощи малоимущим семьям. Производится выдача более 250 продовольственных наборов. Такие акции у нас спланированы, мы проводим в населенных пунктах, которые недавно освобождены от незаконных вооруженных формирований", - сообщил представитель ЦПВС Виталий Морозов.

Местные жители так же, как и в Латакии, нуждаются в помощи и с горечью вспоминают время, когда их дома находились у позиций террористов.

"Я хочу сказать спасибо как российскому правительству, которое оказывает помощь сирийскому правительству, так и русскому народу, который оказывает помощь братскому сирийскому народу. Конечно здесь были разрушения, был страх, очень жестокие банды захватили наш поселок, было очень опасно тут находиться жителям. Но благодаря сирийской армии и поддержке России сейчас мы можем жить спокойно и благополучно", - рассказал местный житель Валид Чобак.

Аналогичные акции по раздаче продуктов также организованы российскими военными в провинциях Идлиб и Аль-Хасака.

Помощь Сирии от России

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии, на конец июля проведены более 2,4 тыс. акций, в ходе которых жителям страны доставлены и распределены более 4 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

Медицинскими специалистами Министерства обороны России оказана помощь более 132 тыс. жителям Сирии.