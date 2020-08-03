Президент "Гражданского альянса Казахстана" умерла от пневмонии

НУР-СУЛТАН, 3 августа. /ТАСС/. Известный общественный деятель, президент неправительственной организации "Гражданский альянс Казахстана" Салтанат Рахимбекова умерла на 56-м году жизни от пневмонии. Об этом сообщил в понедельник ее супруг Толеутай Рахимбеков.

"Моя Салтанат навсегда покинула меня, покинула нас", - написал он на своей странице в Facebook. 11 июля он сообщил, что его супруга из-за выявленной пневмонии оказалась в реанимации.

Салтанат Рахимбекова родилась в феврале 1965 года. Была основателем и руководителем ряда неправительственных организаций, активно работала в сфере "зеленых" технологий и экологии. В конце июня нынешнего года ее избрали президентом "Гражданского альянса Казахстана".