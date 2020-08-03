В Магаданской области продлили режим самоизоляции до середины августа

ТАСС, 3 августа. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в регионе подписал постановление о продлении режима самоизоляции до 15 августа. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

Режим действует в области с конца марта. Он подразумевает соблюдение самоизоляции и рекомендует не покидать дом без необходимости. Изначально действие режима должно было завершиться 23 июня, но потом его продлили до июля, а затем до августа.

"Губернатор Сергей Носов подписал постановление правительства Магаданской области, которое продлевает действующие в регионе профилактические меры до 15 августа 2020 года включительно", - сообщили в пресс-службе правительства.

В Магадане и Ольском городском округе из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией запрещены плановые медицинские осмотры. Всего в Магаданской области за весь период пандемии зарегистрировано 1 433 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 1 007 человек вылечились, 13 умерли.