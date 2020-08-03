К Китаю и Тайваню приближается тропический шторм "Хагупит"

ТАСС, 3 августа. Штормовое предупреждение объявлено в понедельник на Тайване в связи с приближением к острову тихоокеанского тайфуна "Хагупит". Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

"По состоянию на 10:00 (05:00 мск) эпицентр сильного тропического шторма "Хагупит" находился в 160 км к востоку от Тайбэя. По прогнозам, со скоростью 18 км/ч он будет смещаться на северо-запад, по направлению к Восточно-Китайскому морю и восточному побережью КНР", - уточняется в заявлении.

Тайфун сопровождается ливнями и шквалистым ветром с порывами до 33 м/с. Однако синоптики считают маловероятным, что он продолжит набирать силу.

"Хагупит" стал 10-м по счету тропическим циклоном, сформировавшимся в Тихом океане в этом сезоне. Его название в переводе с тагальского языка означает "кнут" или "порка".

Обстановка в Китае

Центральная метеорологическая служба Китая объявила в понедельник желтый уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью страны шторма. Согласно прогнозам, он должен достичь прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь в ночь с понедельника на вторник.

Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 380 км к юго-востоку от города Вэньчжоу и продолжает двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20-25 км/ч, постепенно набирая силу. Скорость ветра в центральной его части достигает 28 м/с. Сильные волны, ливни и штормовой ветер ожидаются не только в ряде прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь, но и в Шанхае, где также был объявлен желтый уровень опасности.

В текущем месяце, по прогнозам китайских метеорологов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сформируются от четырех до шести тропических циклонов. Два или три из них могут ударить по побережью Китая. "Хагупит" стал четвертым по счету в этом сезоне.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.