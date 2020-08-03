Всероссийский образовательный форум "Восток" начался на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Восток" начался в понедельник. Онлайн часть мероприятия пройдет с 3 по 17 августа, а очная начнется 22-го и закончится 29 августа во Владивостоке.

"На первом этапе в онлайн-сегменте форума примут участие более 250 человек, из которых почти половина - представители Приморского края, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, являющегося одним из организаторов форума. - Онлайн-сегмент даст возможность доработать проекты, узнать мнение ведущих экспертов страны в области социального проектирования".

Главным событием заочного этапа станет "Фестиваль идей", привлекающий молодежь, заинтересованную в социальном проектировании и развитии Дальнего Востока. По его итогам будут сформированы молодежные проектные команды, которые займутся дальнейшей проработкой и реализацией лучших социальных инициатив.

Форум "Восток" пройдет во Владивостоке во второй раз, организован по поручению президента Владимира Путина. Организаторами выступают полпредство президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Приморского края и ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам". Лучшие инициативы поддержат на грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи.