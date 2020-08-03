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Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

Ночью температура может опуститься до плюс 11 градусов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла, возможен небольшой кратковременный дождь. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 8 градусов.

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