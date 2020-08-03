Хабаровский аэропорт просит главу региона и Ростуризм сохранить полеты в Сочи и Крым

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Руководство хабаровского аэропорта обратилось к врио руководителя Хабаровского края Михаилу Дегтяреву и в Ростуризм с просьбой о сохранении рейсов в Сочи и Крым для дальневосточников. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Программа прямых чартерных перевозок из Хабаровска в Сочи и Симферополь запустилась в июле. Заказчиком рейсов и туристическим оператором выступила компания "Библио Глобус". Несмотря на высокую, по данным хабаровского аэропорта, загрузку рейсов и заявленные сроки реализации программы до конца октября, с 20 августа полеты по данным направлениям из городов Дальнего Востока полностью прекращаются по инициативе туроператора.

"АО "Хабаровский аэропорт" подготовило предложения по оптимизации туристической программы, главная цель которых - сохранение для дальневосточников возможности прямых перелетов в Сочи и Симферополь по доступной цене. Соответствующее обращение с просьбой о содействии в решении вопроса и обращении в Федеральное агентство по туризму направлено в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева", - говорится в распространенном релизе.

Полеты в Сочи и Симферополь выполняются авиакомпанией "Россия" с частотой два и один раз в неделю соответственно на воздушных судах типа Boeing 747 вместимостью 530 пассажиров. Загрузка на каждом рейсе составляет более 500 человек. По итогам июля более 7 тыс. дальневосточников смогли отправиться на курорты Черного моря.

"В условиях отсутствия международного авиасообщения открытие прямых рейсов в Сочи и Симферополь стало для дальневосточников отличной возможностью отдохнуть на море. Мы отмечаем высокий уровень востребованности данных направлений и разделяем недовольство дальневосточников, связанное с отменой туроператором действия указанной полетной программы. Для нас это так же стало неприятной неожиданностью. Надеемся, что федеральные и краевые власти поддержат нашу инициативу сохранения рейсов Хабаровск - Сочи, Хабаровск - Симферополь, и жители Дальнего Востока смогут отдохнуть на Черноморском побережье не только в этом году, но и в будущих отпускных сезонах", - приводятся в сообщении слова председателя Совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константина Басюка.

Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.