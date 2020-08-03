Первые заявки на дальневосточный гектар в Забайкалье поступили из четырех регионов РФ

ТАСС, 3 августа. Жители четырех российских регионов подали первые заявки на получение земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" в Забайкальском крае. Программа в регионе стала доступна для россиян из других федеральных округов с 1 августа, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Правом на дальневосточный гектар воспользовались жители Тюменской области, Ярославской области, Иркутской области и Краснодарского края. Заявители намерены использовать свои земельные участки для индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар". С тех пор в Забайкалье, где под участки доступно 46% территории, землю получили 3,3 тыс. человек.

С 1 февраля право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получили все жители ДФО.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Как отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, эта программа уже стимулировала создание 108 новых поселений.