В Приамурье устраняют разлив нефтепродуктов на реке Селемджа

ТАСС, 3 августа. Специалисты компании по ликвидации разлива нефтепродуктов в Амурской области доставили 200 кг сорбента и 150 м бонового заграждения для устранения загрязнения на реке Селемджа. МЧС РФ запустило беспилотник для оценки ситуации, сообщается в понедельник на сайте регионального управления министерства.

28 июля в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило сообщение о загрязнении реки Селемджа в районе поселка Экимчан на востоке Амурской области. Источник загрязнения устанавливается. На место ЧП выехали специалисты различных ведомств. Накануне Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту попадания нефтепродуктов в реку.

"К месту происшествия прибыли специалисты ООО "Центр ликвидации разлива нефтепродуктов" из г. Свободного, они доставили 200 кг сорбента, 150 м бонового заграждения и емкость для хранения отработанного сорбента. На участке между технологической дамбой и рекой прорыта траншея для сбора загрязненной воды, подготовлены сорбенты для утилизации нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС запустили беспилотный летательный аппарат для оценки ситуации на реке. Объемы загрязнения также уточняются. Накануне спасатели выставили боновые заграждения для сдерживания распространения нефтепродуктов. Их протяженность увеличена до 140 м. Также, по данным МЧС, на реке установлены наблюдательные посты для мониторинга загрязнения

"Специалисты Росприроднадзора продолжают проводить отбор проб воды из реки Селемджи и прилегающей почвы для проведения лабораторного исследования. Согласно уже проведенным анализам, отмечается положительная динамика уменьшения ПДК по нефтепродуктам", - уточняется в сообщении.

Река Селемджа является крупнейшим притоком реки Зея в Амурской области. Ее длина 647 км, площадь бассейна - 68,6 кв. км.