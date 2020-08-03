Виктор Медведчук с семьей проводит отпуск в Крыму

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук находится в России, он проводит отпуск с семьей в Крыму. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь политика Олег Бабанин.

"Виктор Медведчук прибыл в Крым, где проведет отпуск с семьей", - сказал он.

По данным украинских СМИ, Медведчук с женой Оксаной Марченко прибыли в Крым через контрольный пункт пропуска "Каланчак" в воскресенье. Какое время продлится отпуск Медведчука в Крыму не сообщается.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.