Президент Южной Кореи отменил отпуск на фоне гибели людей из-за сильных ливней

ТАСС, 3 августа. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прервал запланированный отпуск из-за непрекращающихся ливней, в результате которых шесть человек погибли и еще восемь пропали без вести. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

По его информации, Мун Чжэ Ин на прошедших выходных отправился в свою личную резиденцию в город Янсан провинции Кёнсан-Намдо, где планировал провести недельный отпуск. Однако из-за бушующей в стране стихии президент принял решение прервать отдых и вернуться в Сеул.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Южной Корее шесть человек погибли и восемь пропали без вести. Как уточняет Yonhap, около 1,5 тыс. граждан были вынуждены эвакуироваться в безопасные районы.

Власти Республики Корея 2 августа объявили в стране самый высокий, третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. По распоряжению администрации Сеула закрыто движение по ряду шоссе и мостов из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган, аналогичные ограничения введены в ряде других регионов.