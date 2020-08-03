Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 29 млн

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 29 млн тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 29 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 236 тыс. исследований.
О том, что число проведенных в стране тестов превысило 28 млн, Роспотребнадзор сообщил 31 июля.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 252 403 человек.