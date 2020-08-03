В 12 регионах России задержали 42 подпольных оружейника

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, задержаны 42 человека, выявлены 22 подпольные мастерские по модернизации оружия, оснащенные 3D-принтерами. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - уточнили в ФСБ.

По информации спецслужбы, в ходе спецоперации пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов. В ФСБ сообщили, что мастерские были оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.

Спецоперация проводилась в Москве, Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях. "По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в ФСБ. В результате из незаконного оборота изъято 179 единиц боевого и гражданского огнестрельного оружия, а также оружия с восстановленными боевыми свойствами. Среди изъятого пулемет ПКМ, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, "Кедр", МР-40, SA, МР-5, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, СВД, "Сайга", "Тигр", Mauser, AR-15, М-16, AUG, GM-15, POF, Barret. Также изъяты пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, АПС, Коровина, Grand Power, Glock, Colt, Mauser, Parabellum, Walther, Luger, Beretta, Norinco, Taurus, револьвер системы Нагана, а также 17 ручных гранат "Ф-1", РГД-5, РГО, РГН, около 15 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80 тыс. патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, ударно-спусковые механизмы).