Минздрав раздаст врачам QR-коды для социальных сервисов и скидок

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минздрав России планирует в ближайшее время запустить сервис для идентификации медицинских работников. Это сервис позволит без передачи персональных данных коммерческим организациям предоставлять медработникам различные скидки, сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

По словам Пугачева, речь идет о создании специального QR-кода на основе данных регистра медицинских работников.

"Врачу будет достаточно его показать, чтобы получить скидку или бесплатный проезд в такси в тех компаниях, которые такую услугу готовы предоставить. В общем, мы уже все придумали, не успели реализовать только в ходе пандемии, но точно сделаем в ближайшее время", - сказал он.

Пугачев отметил, что такая идея родилась в период активного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. "К нам пришли коммерческие компании, которые сказали, что хотят помогать врачам во время пандемии - возить их бесплатно, кормить и предоставлять другие услуги. Взамен попросили данные врачей: Ф. И. О., контакты, место работы, должность, чтобы убедиться, что перед ними медицинский работник", - пояснил замминистра.

QR-код для медицинских работников в этой ситуации позволит защитить персональные данные. "Чтобы получить этот QR-код, врачу нужно быть в регистре медицинских работников и зарегистрироваться на портале госуслуг", - сказал он, отметив, что в этой ситуации коммерческой организации не нужно иное подтверждение, так как то, что перед ними медработник, уже подтвердила государственная система.

"Врачу будет достаточно его показать, чтобы получить скидку или бесплатный проезд в такси в тех компаниях, которые такую услугу готовы предоставить", - подчеркнул замглавы Минздрава России. Он также отметил, что этот сервис может совершенствоваться. "Можно много социальных сервисов еще придумать, они могут быть и федеральными, и региональными. Мне кажется, это очень перспективно, и надеюсь, что врачебное сообщество нас поддержит", - добавил он.