Минздрав планирует запустить регистры кардиопациентов и беременных женщин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минздрав России планирует разработать и запустить регистры пациентов с кардиологическими заболеваниями и беременных женщин по нацпроекту "Здравоохранение". Прототипом для них будет регистр пациентов с онкологическими заболеваниями, который сейчас уже находится на этапе тестирования в нескольких национальных медицинских исследовательских центрах (НМИЦ). Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

По словам замминистра, регистр онкопациентов позволяет получить как обезличенные данные по учреждениям и субъекту, так и в отношении каждого пациента данные о маршруте лечения и применяемых протоколах.

"Да, у него логика такая же - в зависимости от уровня доступа можно от обезличенных данных по учреждениям и регионам дойти до каждого конкретного пациента, чтобы отследить схему лечения, маршрутизацию и так далее. По этому же принципу будут организованы системы мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также система ведения беременных", - отметил замминистра.

"Бесшовная" стыковка всех систем

"Первая такая система в ближайшее время должна выйти на этап внедрения разработок в практику. Основные участники - четыре ведущих национальных медицинских исследовательских центра: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина и НМИЦ радиологии им. Герцена в Москве, НМИЦ онкологии им. Петрова в Петербурге и НМИЦ онкологии Минздрава России в Ростове-на-Дону", - пояснил Пугачев.

По его словам, эти системы необходимы для правильной маршрутизации пациентов, а также для внедрения единых стандартов и клинических подходов к лечению пациентов. Такие системы должны помогать врачам выбирать тактику и схемы лечения, поскольку туда "зашиты" постоянно обновляющиеся клинические рекомендации", уточнил он.

Региональные медицинские системы и системы самих медицинских организаций должны быть интегрированы в эти регистры. По словам Пугачева, очень важно, чтобы врачу не приходилось самому вручную перегружать информацию из одной системы в другую.

"Мы в итоге должны прийти к такому уровню информационного взаимодействия между организациями, когда человек может обратиться к любому врачу в любом регионе и предоставить доступ врачу к своим медицинским документам, результатам обследований без бумажной волокиты и дополнительных манипуляций", - добавил замминистра.