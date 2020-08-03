Skillbox и РАНХиГС впервые запускают онлайн-бакалавриат

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Онлайн-бакалавриат по специальности Data Science & Machine Learning запущен на платформе Skillbox в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Уже идет набор первых студентов, которые по завершении четырех лет обучения получат диплом бакалавра по специальности "Прикладная информатика", сообщили ТАСС в пресс-службе Skillbox.

"Образование не может больше оставаться в прежнем формате. Мы переосмыслили академическую программу обучения, сделав ее актуальнее и доступнее. Наши студенты получат не только диплом о высшем образовании, но и практико-ориентированный трек обучения от технологических лидеров рынка. Skillbox дополнит программу обучения, и это позволит студенту начиная со второго-третьего курса попасть на стажировку. В результате чего наши выпускники уже к моменту защиты диплома будут иметь реальный опыт работы", - цитируют в пресс-службе основателя и гендиректора онлайн-университета Skillbox Дмитрия Крутова.

Набор студентов идет в настоящее время и продлится до 18 августа. "Для зачисления нужно пройти вступительные экзамены: дистанционное тестирование (для отдельных категорий граждан и поступающих на базе профессионального образования) и ЕГЭ (математика, информатика, русский язык и ИКТ либо физика)", - уточняет пресс-служба.

Студентам гарантирована стажировка в крупнейших ИТ-компаниях и трудоустройство. Выпускники будут получать диплом бакалавра по специальности "Прикладная информатика". Документ государственного образца о высшем образовании от РАНХиГС.