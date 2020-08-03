В некоторых городах России появились тропические постельные клопы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Тропические постельные клопы были замечены на территории некоторых городов России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается. Клопов этих видов могут отличить друг от друга только специалисты", - говорится в сообщении.

Клопы могут жить и размножаться в обычных помещениях, но наиболее часто они встречаются в жилых пространствах с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием. Чаще всего они распространяются через занос с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами.

Они также могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж, через электророзетки, а в теплое время - по наружным стенам домов. Если насекомое попало хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома.

Кроме того, рассадником клопов могут быть чердаки, если в них гнездятся голуби. Реже их можно увидеть в транспорте. Тропические клопы могут нападать на человека и днем, а не только во время сна. Основной период их активности приходится на лето и начало отопительного сезона.

"Для уничтожения, снижения численности и создания неблагоприятных условий среды обитания членистоногих используют дезинсекционные средства, прошедшие государственную регистрацию. Граждане имеют право самостоятельно осуществлять дезинсекцию собственных жилых помещений, в том числе садовых домиков, надворных построек дезинсекционными средствами, разрешенными для применения населением в быту. Область и условия применения дезинсекционных средств, прошедших государственную регистрацию, определяется инструкцией и этикеткой для населения по их применению", - отметили в Роспотребнадзоре.