Роспотребнадзор предупредил о возможности роста заболеваний от облучения из-за массовых КТ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии в регионах России в марте - июне оказалась в полтора раза больше обычного уровня. Это может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией, заявили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева.

"Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март - июнь 2020 года возросла в полтора раза. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний", - говорится в сообщении.

Компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики заболевания, которое вызывает новый коронавирус, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител.