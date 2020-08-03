В СПЧ заявили, что внимательно следят за ходом дела Сафронова

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) внимательно следят за ходом расследования уголовного дела в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава Совета Валерий Фадеев.

"Было обращение правозащитников, чтобы я взял под личный контроль дело Сафронова. На что я ответил, что и так коллеги из Совета внимательно следят за этим делом. По крайне мере комиссии", - сказал Фадеев.

Комментируя требование провести расследование дела Сафронова максимально открыто, Фадеев отметил, что "это сложная тема". "Конечно, у части журналистского сообщества есть определенное недоверие к правоохранительным органам, и, конечно, чтобы этот барьер преодолеть, следствию необходимо будет предъявить понятные обществу доказательства, не раскрывая при этом своих секретов", - отметил Фадеев.

Он добавил, что сейчас о деле ничего не известно и можно понять ту часть журналистского сообщества, которая этим недовольна.

"Позиция наша простая: нужно предпринять какие-то усилия, чтобы доказательства вины были [представлены]. Возможно, это будет в суде. И чтобы эти доказательства были понятны обществу, а не только суду", - сказал Фадеев.