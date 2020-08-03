Путин поздравил коллектив Новосибирского краеведческого музея с юбилеем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Новосибирского государственного краеведческого музея со 100-летием создания учреждения. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Все прошедшие годы музей развивается как крупный культурный, просветительский центр, неизменно привлекает посетителей обширной и содержательной экспозицией, - отметил президент. - Его богатейшие коллекции рассказывают об истории освоения Сибири и становлении ее промышленности, о самобытных традициях и обычаях живущих здесь народов".

По словам Путина, в музее представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, ценные археологические находки, кино- и фотодокументы. Глава государства отметил, что коллектив музея "с уважением относится к заветам многих поколений своих предшественников, проводит глубокую научную, исследовательскую работу, пополняет собрание музея новыми уникальными экспонатами, уделяет неустанное внимание реализации востребованных образовательных, информационных, выставочных проектов, вызывающих неподдельный интерес жителей и гостей Новосибирска".

Центральный народный музей был образован в августе 1920 года постановлением отдела народного образования Новониколаевского губисполкома. Ныне - Новосибирский государственный краеведческий музей. Фонды музея составляют около 7 000 единиц хранения.