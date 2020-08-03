Вывозной рейс вылетел из Таиланда в Россию

БАНГКОК, 3 августа. /ТАСС/. Вывозной рейс с российскими гражданами на борту вылетел из Бангкока в Москву. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Таиланде.

По данным дипломатов, вывозной рейс AFL 271 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Бангкок - Москва вылетел в 12:19 по местному времени (08:19 мск). Ориентировочное время прибытия - 16:58 мск. По информации Минтранса РФ, на борту находится 331 россиянин. Для включения в список пассажиров вывозного рейса необходимо было пройти регистрацию на портале "Госуслуги".

Согласно данным посольства РФ в Таиланде, с начала апреля более 10 тыс. российских граждан покинули королевство вывозными рейсами.

Вместе с тем на 4 августа запланирован вывозной рейс AFL 275, выполняемый авиакомпанией "Аэрофлот" по маршруту Пхукет - Москва. Предварительное время вылета - 10:35 (06:35 мск).

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составляет 3,3 тыс., вылечились более 3,1 тыс. пациентов, умерли 58 человек. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны нет.