ОНФ заявил о недоливе бензина более чем на 50% проверенных заправок Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили случаи недолива бензина более чем на половине проверенных автозаправок Москвы и Подмосковья. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Общероссийский народный фронт совместно с АНО "Мониторинг АЗС" провели в июле 2020 года потребительское исследование 100 заправочных станций различных брендов в Москве и Московской области по показателям недолива и октанового числа бензина АИ92-К5 <...> По данным исследования, недолив зафиксирован на 58 АЗС из 100 проверенных", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе уточнили, что на 13 заправках "недолив укладывается в требования государственного стандарта". "Рекордный недолив, зафиксированный в ходе исследования, составил 7,36%. Средний недолив топлива в ходе исследования составил 1,11%", - говорится в пресс-релизе.

По данным ОНФ, на 75 АЗС отпускаемый бензин соответствовал потребительским характеристикам, указанным в чеке на товар. "На 19 АЗС продали бензин, октановое число которого было ниже АИ92 (с учетом погрешности измерений), на шести - с октановым числом выше АИ92. Среднее измеренное октановое число в ходе данной работы составило 91,13, что, с учетом погрешности измерений, укладывается в государственные стандарты. Медианное измеренное октановое число составило 91,36", - уточнили в пресс-службе.

"Я очень рад, что появилось такое исследование, которое показывает, что в целом на розничном рынке топлива в Москве и области все в порядке. Тем не менее тот факт, что недолив, пусть даже и небольшой, был обнаружен на столь значительном числе АЗС, заслуживает внимания контролирующих органов. Надеюсь, что подобные масштабные исследования розничного рынка топлива будут проводиться и далее на системной и постоянной основе. Доступных данных независимого мониторинга по количеству и качеству топлива крайне не хватает", - приводятся в сообщении слова руководителя рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова.

В пресс-службе уточнили, что результаты исследования "будут направлены в Росстандарт для дальнейшего изучения".