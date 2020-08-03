В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 0,6%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0%), Чукотском автономном округе (0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Республике Северная Осетия (0,2%), Еврейской автономной области (0,2%). В Москве, Московской области, Кабардино-Балкарской Республике, Ивановской, Смоленской, Липецкой и Кировской областях показатель составил 0,3%.

В частности, новые 693 случая выявлены в Москве, 196 - в Свердловской области, 172 - в Ханты-Мансийском АО, по 160 - в Московской области и Санкт-Петербурге.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 188 464 человека.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки в России на 3 420, всего выздоровели уже 653 593 человека.

В частности, за сутки были выписаны 842 пациента в Москве, 206 в Хабаровском крае, 205 в Ханты-Мансийском АО, 197 в Московской области и 147 в Ямало-Ненецком автономном округе.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 79, в том числе 13 летальных исходов было зарегистрировано в Москве, по шесть - в Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Красноярском крае и пять в Тульской области.