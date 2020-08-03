Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,99

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник составил 0,99. В Москве он вырос на 0,01 и находится выше единицы, на отметке 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу с 14 июля.

Выше 1 этот показатель фиксируется не только в Москве, но и в Подмосковье, там он составляет 1,13. В остальных восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. В Нижегородской и Челябинской областях он составил 0,89, в Иркутской и Свердловской областях - 0,9, в Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае - 0,95, в Санкт-Петербурге - 0,96, в Ростовской области - 0,98.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.