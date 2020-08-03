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ЕГЭ
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Следующий дополнительный период для сдачи ЕГЭ запланирован на весну 2021 года

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что весной ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет, спортсмены и лица с ограничениями по здоровью

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следующий дополнительный период для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну следующего года, заявил в понедельник ТАСС врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Следующий дополнительный срок у нас будет весной, мы надеемся, уже не будет никаких переносов. <...> В конце марта - середине апреля. После Нового года посмотрим, будем принимать новое расписание, как раз определимся, есть ли смысл передвигать там даты", - сообщил Музаев.

Он пояснил, что весной ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет, спортсмены, которые заявились на соревнования, лица с ограничениями по здоровью.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выбрать дополнительные сроки проведения ЕГЭ в следующем учебном году.
 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕГЭМузаев, Анзор Ахмедович
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