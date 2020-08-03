ВЦИОМ: каждый десятый россиянин сталкивался с домогательствами на работе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (87%) никогда не принуждались к физическому контакту на работе. Однако каждый десятый (9%) сталкивался с такими проявлениями домогательств, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра 3 августа.

"Что касается более серьезных домогательств, абсолютное большинство (87%) никогда в жизни не были в ситуациях принуждения или нежелательного физического контакта на работе. Однако каждый десятый россиянин (9%) сталкивался с предложениями или требованиями сексуального характера на работе", - говорится в исследовании.

Почти половина респондентов (45%) не считает предложение сексуальных отношений и требования сексуального характера в рабочей среде оскорбительным. Другая половина опрошенных придерживается противоположного мнения. Такую позицию чаще всего занимают женщины и молодежь, следует из данных опроса. Для каждой второй женщины (51%) это однозначно оскорбление. Среди мужчин такого мнения придерживаются 22%. Среди молодежи (18-24 лет) 60% принимают такие предложения как оскорбления, 42% - среди старшего (60+ лет).

Абсолютное большинство респондентов (90%) не сталкивались с необходимостью отвергать намеки или открытые предложения со стороны руководства вступить в интимную связь. У 4% опрошенных отказ не имел ни никаких последствий, 3% подтвердили увольнение или иные последствия.

О неприличных комментариях в свой адрес по поводу внешнего вида сообщают 12% россиян, в их числе 4% говорят, такое происходит постоянно. "Нескрываемое разглядывание своей фигуры никогда не замечали 84% наших соотечественников (88% мужчин и 81% женщин), с той или иной частотой в такой ситуации оказывались 11% россиян", - говорится в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 июля 2020 года В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.