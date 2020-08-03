ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году сдали два человека

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Два участника Единого государственного экзамена (ЕГЭ) получили 400 баллов в 2020 году, на 300 баллов экзамен сдали 26 человек, на 200 баллов - 533 выпускника. Соответствующие данные представил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Результаты экзаменов, которые мы сейчас видим, абсолютно не отличаются от результатов экзаменов последних четырех лет", - отметил он.

Обычные результаты

Выпускники 2020 года сдали ЕГЭ "как обычно", не хуже прошлогодних участников, сообщил Музаев.

"Сдали как обычно. Несмотря на цифры, которые вы видите, результат по каждому предмету не позволяет нам делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года, в целом, или хуже", - сказал он.

Объективность

Объективность проведения ЕГЭ в этом году не вызывает сомнений. Все прошло штатно, сообщил Музаев.

"Вся статистика, обработанная нами, говорит о том, что экзамен прошел ровно, объективно, без каких-то манипуляций. И объективность экзамена не вызывает никаких сомнений", - сообщил он.

На 30% по сравнению с прошлым годом снизилось число нарушителей на ЕГЭ, удалено 850 участников.

Число нарушителей

На 30% по сравнению с прошлым годом снизилось количество нарушителей на ЕГЭ. С экзаменов было удалено 850 участников, сообщил Музаев.

"В этом году у нас есть количество удаленных - 850 участников. Абсолютный лидер [среди причин удаления с экзамена] - использование мобильных телефонов, шпаргалок, микронаушников, справочных материалов. Но вот здесь у нас тенденция с этим показателем [количество нарушителей] изменилась в лучшую сторону. <...> По сравнению с 2019 годом у нас сокращение удаленных на 30%", - сообщил он.