В Рособрнадзоре ожидают жалобы о сложности экзамена по информатике в 2021 году

МОСКВА, 3 августа. ТАСС/. Заявления о намеренном усложнении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) появляются каждый год, в 2021 году в Рособрнадзоре ожидают жалоб на экзамен по информатике. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"У нас каждый год, начиная с соцсетей, этот "флешмоб" [заявления о намеренном усложнении экзаменов] поддерживают дети, репетиторы. Начинается волна обсуждений, начинаются подозрения. <...> Я вам даже прогноз дам: в следующем году эта дискуссия развернется вокруг предмета информатики, потому что у нас информатика в следующем году впервые будет на компьютерах", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

По словам Музаева, к активной подготовке ЕГЭ по информатике на компьютерах планируют приступить уже в сентябре - октябре 2020 года.

Регионы России в целом готовы к проведению ЕГЭ по информатике на компьютерах в 2021 году, считает Музаев.

"Мы считаем, что мы основной этап подготовки прошли. <...> Опасений по поводу того, что техники у нас не хватает, нет", - сообщил он.

Музаев отметил, что в настоящее время обсуждается формат сдачи экзамена по информатике потоком: в несколько дней. Возможно, сдача будет проходить периодами даже в течение дня.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек - выпускники текущего года.

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