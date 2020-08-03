Школы Забайкалья возобновят очное обучение с 1 сентября

ТАСС, 3 августа. Власти Забайкальского края начали подготовку школ к очному обучению с 1 сентября в связи со снижением темпа прироста заразившихся коронавирусом, соответствующее распоряжение в понедельник на оперативном заседании правительства региона дал губернатор Александр Осипов.

"Напомним, что практически всю четверть школьники учились дистанционно, поэтому прошу обратить особое внимание глав районов, министерства, заместителя председателя правительства на подготовку всех учебных заведений к началу учебного года. Ряд районов обращались к нам за помощью, поэтому также прошу обратить внимание на то, как им оказана помощь, как идет подготовка. Если у кого-то есть нехватка средств, надо оперативно принять меры. Все школы должны быть официально запущены к началу года", - сказал Александр Осипов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа порекомендовала властям провести ревизию вентиляционных систем, проверить наличие рециркуляторов и обеспечить школы санитайзерами.

Краевое правительство с июля начало постепенно снимать ограничения для населения и бизнеса. В частности, с середины июля работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи. Позже открыться разрешили кинотеатрам, ресторанам и детским садам. При этом власти продлили до конца августа обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и сохранили масочный режим.

По последним данным, в регионе зарегистрирован 4 131 случай заражения коронавирусом, выписан 3 751 человек, 47 пациентов умерли.