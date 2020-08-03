ГИБДД за полгода выявила более 6,5 тыс. москвичей, уклоняющихся от уплаты штрафов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции за первое полугодие этого года выявили более 6,5 тыс. водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов за нарушения ПДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По итогам шести месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено более 6,5 тыс. водителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Данные нарушители впоследствии были привлечены к ответственности в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания")", - сказал собеседник агентства.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что ответственность за неуплату административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.