Минздрав Ростовской области займется ситуацией с увольнением врачей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ростовской области направило комиссию в центральную городскую больницу города Каменска-Шахтинского, откуда увольняются медики из-за низких зарплат. Как сообщила в понедельник пресс-служба министерства, комиссия проверит деятельность больницы.

"В ЦГБ города Каменска-Шахтинского направлена комиссия Минздрава для проведения проверки", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях заведующий хирургическим отделением Георгий Медведев рассказал о кадровых проблемах, которые испытывает больница. По его словам, из хирургического и анестезиолого-реанимационного отделений в последнее время массово увольняются специалисты. Причиной оттока кадров из учреждения Медведев назвал низкие зарплаты. В случае невыполнения требований, которые медики направили врачу, большинство из них готовы уволиться из его отделения, отметил Медведев.

Заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского Марина Мирская рассказала ТАСС, что за последнее время в больницу пришли 12 новых специалистов, еще двоих принямут к сентябрю. При этом за это же время из больницы уволились девять специалистов. Один из хирургов перешел на должность заведующего хирургическим отделением больницы в соседнем городе Зверево, получив 1 млн рублей на приобретение жилья. Несколько сотрудников уволились из больницы в связи с выходом на пенсию.

"Никто не заинтересован в том, чтобы людям не платить. Каменская больница всегда была на хорошем счету. Ситуация на контроле. Глава администрации неоднократно встречался с заявителями, причем инициатива исходила от главы, когда появились только первые жалобы от наших медиков", - сказала Мирская.