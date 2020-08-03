Бурматов просит Абрамченко запретить вылов морских млекопитающих в просветительских целях

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") в понедельник обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой рассмотреть вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Текст запроса имеется в распоряжении ТАСС.

"Направляем обращения граждан, содержащие просьбу об установлении в законодательстве о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов запрета на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Также просим проинформировать комитет о планах правительства РФ по установлению в законодательстве о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов запрета на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях", - отмечается в документе.

Как отмечает Бурматов в тексте запроса, в комитет поступают массовые обращения граждан с просьбой запретить такой вылов. Так, в конце 2019 года более 100 тыс. человек проголосовали за инициативу о запрете вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских целях на интернет-портале "Российская общественная инициатива". Как напоминает Бурматов, в том же году Алексей Гордеев, "являясь на тот момент заместителем председателя правительства РФ, заявил о готовности правительства инициировать изменения в законодательство в целях установления запрета на добычу (вылов) китообразных в культурно-просветительских целях".