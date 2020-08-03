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Источник: базы МВД России с данными водителей не взламывались

В правоохранительных органах заявили, что в настоящее время устанавливается источник утечки данных

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Взлома информационных систем МВД РФ, из-за чего могла произойти утечка данных водителей, не было. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные в том числе водителей, не было", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время устанавливается источник утечки данных.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив эту информацию в $1,5 тыс. В ней, по данным издания, содержатся VIN-коды машин, номера ПТС, а также личные данные и телефоны владельцев автомобилей.

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