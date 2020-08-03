В России 15 дней подряд выявляют не более 6 000 случаев заражения коронавирусом в сутки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 5 394 , до 856 264, сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В стране выявляют от 5 000 до 6 000 заразившихся в сутки на протяжении 15 дней.

В относительном выражении суточный прирост второй день подряд составляет около 0,6%, следует из данных штаба.

Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, по подсчетам ТАСС, поднялся до 0,99. Он не превышает единицу уже три недели, что свидетельствует о спаде эпидемического процесса.

Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за две предшествующие недели, в понедельник обновила минимум с апреля, снизившись до 5 627 случаев (около 3,8 на 100 тысяч жителей).

Выздоровевшие и умершие

За сутки в России признали здоровыми еще 3 420 человек, у которых ранее обнаружили коронавирус. Всего вылечились уже 653 593 человека, или 76,3% всех заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 79, до 14 207, сообщили в штабе. Условный уровень летальности (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) четвертый день подряд составляет 1,66%.

Данные штаба не являются окончательными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, уже представленную властями.

В Москве

В Москве за сутки выявили 693 случая заражения, в общей сложности с начала вспышки новой инфекции в городе - 243 406.