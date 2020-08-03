В России 15 дней подряд выявляют не более 6 000 случаев заражения коронавирусом в сутки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 5 394, до 856 264, сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В стране выявляют от 5 000 до 6 000 заразившихся в сутки на протяжении 15 дней.
В относительном выражении суточный прирост второй день подряд составляет около 0,6%, следует из данных штаба.
Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, по подсчетам ТАСС, поднялся до 0,99. Он не превышает единицу уже три недели, что свидетельствует о спаде эпидемического процесса.
Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за две предшествующие недели, в понедельник обновила минимум с апреля, снизившись до 5 627 случаев (около 3,8 на 100 тысяч жителей).
Выздоровевшие и умершие
За сутки в России признали здоровыми еще 3 420 человек, у которых ранее обнаружили коронавирус. Всего вылечились уже 653 593 человека, или 76,3% всех заразившихся.
Число летальных исходов возросло на 79, до 14 207, сообщили в штабе. Условный уровень летальности (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) четвертый день подряд составляет 1,66%.
Данные штаба не являются окончательными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, уже представленную властями.
В Москве
В Москве за сутки выявили 693 случая заражения, в общей сложности с начала вспышки новой инфекции в городе - 243 406.
После непродолжительного спада заболеваемости в середине июля в столице на протяжении двух недель подтверждают 600-700 новых случаев в сутки. Среднесуточная заболеваемость в Москве составляет 663,1 случая - максимум с 12 июля.
Доля так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, при этом снижается за счет активной выписки выздоравливающих. По состоянию на утро понедельника в столице еще болеют 56 724 человека, или 23,3% всех заразившихся. Доля вылечившихся составляет 74,8%.
Юг России
Рост заболеваемости фиксируется в южных регионах России, особенно в Краснодарском крае и Крыму, которые популярны у туристов.
Так, в Краснодарском крае зарегистрировали максимальные для региона 113 случаев заражения за сутки, а среднесуточная заболеваемость достигла максимума с 24 мая - 94,5 случая.
С 21 июня, когда в регионе открыли туристический сезон, число инфицированных возросло почти на 60%. Схожая динамика наблюдается в Крыму. Хотя республика по-прежнему занимает одно из последних мест в России по количеству подтвержденных случаев заражения, с момента открытия ее границ для туристов - это произошло 1 июля - число заразившихся здесь увеличилось на 85%.
В оперативном штабе Краснодарского края ТАСС заявили, что рост заболеваемости на Кубани связан с пренебрежением мерами профилактики. Как подчеркнули в штабе, "жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты". В качестве еще одной причины штаб назвал более интенсивное тестирование на коронавирус.