Специалисты обнаружили останки 51 человека на месте бывшего концлагеря под Псковом

ПСКОВ, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты обнаружили останки 51 человека, убитого гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны в Псковской области во время оккупации. Останки найдены на территории бывшего концентрационного лагеря "Моглино", сообщил в понедельник журналистам начальник инженерной службы 90-го отдельного специально-поискового батальона Минобороны РФ Николай Савельев.

"На данный момент в ходе поисковых работ обнаружено три захоронения, в одном захоронении подняты 27 человек, во втором - 12 и сейчас заканчиваем третье захоронение поднимать, тоже 12 человек. Работаем вместе со Следственным комитетом. Из личных вещей найдены пуговицы, пули, гильзы, то есть этот факт указывает, что люди были расстреляны", - сказал Савельев.

Он уточнил, что поисковые работы ведутся на площади 1 гектара. "Останки подняты, Следственный комитет их увез. Детей точно нет, но большинство - женщины, судя по высказываниям Следственного комитета", - уточнил Савельев после процедуры эксгумации.

Директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин сообщил журналистам, что поисковые работы ведутся в этих местах в рамках федерального проекта "Без срока давности", на основе рассекреченных документов о злодеяниях нацистов в годы войны. "Охранники моглинского лагеря давали показания, как здесь все происходило. Людей расстреливали здесь, других сажали в грузовики и увозили, раздевали и расстреливали. Это было поставлено на поток, поэтому точное число жертв, людей, которые пострадали в этом месте, даже не могу предположить, какой будет точная цифра", - сказал он.

По словам Кузьмина, в марте 1945 года комиссии по расследованию злодеяний удалось найти в этих местах 10 ям-могил, в которых находились 280 военнопленных и 217 мирных жителей. "Чтобы вы понимали: 73 человека - это были трупы детей от 6 месяцев и у семерых причина смерти - огнестрельное ранение в голову, у остальных - переломы черепа. Будет интересно изучить материалы, которые должны быть представлены общественности: результаты обследования обнаруженных тел, установить их имена, если это будет возможно. И максимально широкой огласке придать эти результаты", - отметил Кузьмин.