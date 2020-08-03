Орловская область продлила режим повышенной готовности из-за коронавируса до 31 августа

ОРЕЛ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Орловской области до 31 августа продлили режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ губернатора Андрея Клычкова опубликован на сайте правительства региона.

"Внести в указ губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения: в пункте 2 слова "по 31 июля 2020 года включительно" заменить словами "по 31 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее режим повышенной готовности был продлен до 31 июля. Масочный режим на территории региона также сохраняется, как и обязанность носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, магазинах, на рынках и ярмарках, в больницах и поликлиниках. Для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 31 августа, больничный лист для работающих пенсионеров может быть продлен.

Параллельно регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. С 1 июля открылись сауны, бассейны, фитнес-центры, массажные салоны, уточнили в пресс-службе областного правительства, на базе трех образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начали работу детские лагеря с дневным пребыванием. 10 июля было разрешено возобновить работу предприятиям общественного питания. Массовые мероприятия по-прежнему под запретом, но разрешено проведение выставок, конгрессов и семинаров на открытом воздухе.

К 3 августа в Орловской области выявлено 5 741 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 4 388 выздоровели, 91 умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек, около 690 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 856 264 случая заражения, выздоровели 653 593 человека, умерли 14 207. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.