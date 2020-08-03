В День знаний во всех школах Адыгеи пройдут торжественные линейки

МАЙКОП, 3 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки пройдут 1 сентября во всех школах Адыгеи, об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

"В День знаний в общеобразовательных учреждениях пройдут традиционные линейки, их формат будет согласован с Роспотребнадзором, в школах запланирован входной контроль детей и педагогов, люди с признаками заболевания будут направляться к врачу", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что в настоящее время во всех школах республики завершается текущий ремонт и другие подготовительные работы.

Кроме того, как поясняют в пресс-службе, по инициативе президента РФ с начала учебного года школьники младших классов будут получать бесплатное горячее питание. "В республике таких детей насчитывается 25,4 тыс., все они будут обеспечены питанием", - заверили в пресс-службе. Также правительство РФ утвердило выделение Адыгее дополнительных средств на мероприятия по организации бесплатного горячего питания школьников. "Решение было принято по предложению комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 29 июля 2020 года при поддержке депутата Госдумы Владислава Резника",- продолжили в пресс-службе.

Федеральное финансирование в 2020 году, как заметили в пресс-службе, составит 105 млн рублей, в 2021 году - 244,5 млн рублей, в 2022 году - 252 млн рублей. "Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств Адыгеи, возникающих при реализации госпрограмм, софинансирование от региона составит 1%", - заключили в пресс-службе.